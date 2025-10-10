Luana Ravegnini | Claudio Lippi aveva 23 anni più di me mio marito 26 Per me la differenza d'età non conta

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luana Ravegnini ripercorre a La Volta Buona la sua storia con Claudio Lippi e con il marito Renato Della Valle, entrambi molto più grandi di lei: "Ho sempre avuto relazioni con uomini più grandi, ma non ho mai sentito il peso degli anni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: luana - ravegnini

luana ravegnini claudio lippiLuana Ravegnini: “Claudio Lippi aveva 23 anni più di me, mio marito 26. Per me la differenza d’età non conta” - Luana Ravegnini ripercorre a La Volta Buona la sua storia con Claudio Lippi e con il marito Renato Della Valle, entrambi molto più grandi di lei: "Ho ... Come scrive fanpage.it

Luana Ravegnini, dedica al marito Renato ma Caterina Balivo la gela!/ “E’ inutile, non sta guardando…” - ”. Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Luana Ravegnini Claudio Lippi