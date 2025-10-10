L’outsider del vino Roberta Corrà è stata nominata Person of the year da Wine Enthusiast
Direttore generale del Giv, è una delle poche donne ai vertici del settore vinicolo italiano senza legami familiari nel settore. Premiata per la leadership strategica e la visione internazionale. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: outsider - vino
MERCOLEDI’ 8 Un nuovo locale si presenta con un OUTSIDER. A tenerlo a battesimo ci saranno due padri padrini come DeeJay West e Dj Fox, che hanno lanciato molti altri locali. Quale migliore occasione per venire a vedere questa nuova serata e prender - facebook.com Vai su Facebook
Roberta Corrà confermata presidente di 'Italia del vino' - Roberta Corrà è stata confermata presidente del Consorzio 'Italia del vino' al quale aderiscono 25 aziende (15mila ettari in 18 Regioni, 3. Segnala ansa.it