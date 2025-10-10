C’è qualcosa di magnetico nel nuovo capitolo firmato Louis Vuitton. Emma Stone e Hoyeon, due donne che incarnano l’idea stessa di modernità elegante, tornano a interpretare la nuova campagna dedicata alla pelletteria della maison francese — e il risultato è un equilibrio perfetto tra classe parigina e fascino cinematografico. Emma Stone e Hoyeon riscrivono il lusso nella nuova campagna Louis Vuitton. Scattata dal fotografo americano Ethan James Green, la campagna cattura Stone e Hoyeon immerse in un universo onirico, sospeso tra i disegni delle tipiche architetture parigine e la lucentezza delle borse Capucines e Side Trunk, protagoniste assolute della stagione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Louis Vuitton chiama, Emma Stone e Hoyeon rispondono (in total leather)