Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi venerdì 10 ottobre 2025 | numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 9 ottobre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 82 (101) 88 (72) 74 (70) 31 (68) 20 (66) Cagliari: 85 (107) 8 (87) 48 (81) 74 (57) 31 (54) Firenze: 42 (97) 76 (84) 89 (59) 69 (58) 22 (45) Genova: 49 (66) 54 (62) 73 (53) 68 (49) 10 (47) Milano: 47 (67) 56 (66) 51 (63) 46 (49) 64 (48) Napoli: 25 (71) 33 (61) 10 (56) 1 (52) 21 (51) Palermo: 59 (91) 45 (67) 85 (59) 65 (56) 89 (49) Roma: 63 (83) 16 (70) 53 (56) 86 (55) 18 (50) Torino: 4 (77) 46 (69) 36 (58) 30 (55) 88 (49) Venezia: 58 (76) 16 (74) 49 (61) 37 (60) 71 (55) Nazionale: 82 (110) 59 (86) 35 (80) 58 (75) 73 (65). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 10 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente

lotto - superenalotto

