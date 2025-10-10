Lotta alle fake news sulla salute Qn Salus sbarca su Instagram

La salute è un tema che appassiona anche l’universo social, piazze virtuali che sono diventate lo spazio in cui milioni di persone si informano. È qui che si forma l’opinione pubblica e dove almeno sette italiani su dieci, secondo una ricerca di Doxa Pharma, seguono le pagine dedicate a medicina, alimentazione e wellness. Riuscire a orientarsi però è difficile, come ammette il 70% degli intervistati che dichiara addirittura di aver incontrato più fake news legate al mondo della salute sui social media rispetto a qualsiasi altro canale di informazione. Il nostro magazine mensile Qn Salus – allegato al giornale nel weekend – ha deciso di aiutarli a trovare risposte autorevoli, chiare e complete attraverso un nuovo canale Instagram che arricchisce un percorso editoriale già consolidato sul mensile e sito, dove si possono trovare approfondimenti e video-interviste. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

