L’osteria ’La Campanara’ spegne 20 candeline

L’ osteria la Campanara di Pianetto di Galeata festeggia i venti anni di attività sabato 18 e domenica 19 ottobre. Grazie al buon cibo, a una rete di piccoli produttori del territorio della Romagna toscana, all’ospitalità, la coppia di osti Alessandra Bazzocchi e Roberto Casamenti e la loro giovane e appassionata brigata, sono riusciti a ridare vita allo splendido borgo di Pianetto che rischiava lo spopolamento. "Nel 2005 quando aprimmo – commentano i due ‘osti per passione’ –, la scommessa fu quella di proporre un menù rigorosamente stagionale con pochi piatti esclusivamente legati al territorio e una rete di piccoli produttori locali della Romagna toscana che trovavano spazio con le loro aziende sul menù. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

