L' Ospitaletto torna a casa | ecco com' è lo stadio Gino Corioni dopo i lavori
Presentato ufficialmente il nuovo "Gino Corioni", riqualificato grazie a un investimento da 600mila euro complessivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: ospitaletto - torna
I Fossili tornano in campo! È tutto pronto per il primo torneo della stagione per gli Old: i Fossili di Treviglio parteciperanno al primo Torneo Bollicine ad Ospitaletto, pronti a dimostrare che la passione per il rugby non ha età! Grinta, spirito e tanta voglia di di - facebook.com Vai su Facebook