L' ospedale San Martino è tra i 100 migliori luoghi di lavoro d' Italia
L'ospedale San Martino di Genova è uno dei cento migliori luoghi di lavoro in Italia. È quanto emerge dal report della piattaforma Statista, arrivato alla sesta edizione e realizzato secondo l'opinione degli stessi dipendenti, con oltre 300mila risposte. Il risultato, per la prima volta.
Genova, l’ospedale San Martino perde i chirurghi Pariscenti e Ricci
Stefano De Martino racconta il grave incidente con Belen Rodriguez: dinamica, ferite e stupore in ospedale
Ospedale San Martino, cinghiali a spasso per i viali
Fabio Falleroni, ricercatore dell'Ospedale Policlinico San Martino, ha ricevuto un contributo di 50 mila euro per studiare la Sindrome di Jamuar, malattia genetica rara e debilitante che provoca attacchi epilettici e ritardo nello sviluppo. Il progetto sarà finanziato
Nel mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno, incontriamo Paola Maria Saluzzo, l'altra figura femminile presente nel complesso statuario del San Martino. È raffigurata in piedi, con un'espressione materna e un sorriso appena accennato.
Policlinico San Martino: nella top 100 delle aziende dove si lavora meglio in Italia - Dall'ufficio stampa del Policlinico San Martino Il report della piattaforma Statista, arrivato alla sesta edizione, ha appena stilato la classifica dei
Infarti, tumori mammella e colon: San Martino di Genova l'ospedale migliore - Almeno un paziente su due, ricoverato a Villa Scassi con il femore rotto deve aspettare più di due giorni per essere operato.