L' ospedale San Martino è tra i 100 migliori luoghi di lavoro d' Italia

Genovatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ospedale San Martino di Genova è uno dei cento migliori luoghi di lavoro in Italia. È quanto emerge dal report della piattaforma Statista, arrivato alla sesta edizione e realizzato secondo l’opinione degli stessi dipendenti, con oltre 300mila risposte. Il risultato, per la prima volta. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

