L' oroscopo del giorno - venerdì 10 ottobre 2025

Ariete??. Oggi caro Ariete vuoi spingere la tua volontà verso obiettivi concreti che da tempo stai perseguendo. La Luna in Toro, stabilizza le attività pratiche, donandoti dopo giornate piuttosto frenetiche, più tranquillità. Mi piace la presenza di Marte ne l'amico segno dello Scorpione in grado di mettere il turbo alle iniziative e agli incontri anche quelli più passionali. Vuoi tutto in questo momento perché probabilmente ti sei visto mettere in discussione troppe dinamiche dallo scorso settembre ad ora. Oggi ti consiglio di viverti i sentimenti nella maniera più istintiva, anche perché quando ti freni non sei più te stesso.

