L' oroscopo del giorno - venerdì 10 ottobre 2025
Ariete??. Oggi caro Ariete vuoi spingere la tua volontà verso obiettivi concreti che da tempo stai perseguendo. La Luna in Toro, stabilizza le attività pratiche, donandoti dopo giornate piuttosto frenetiche, più tranquillità. Mi piace la presenza di Marte ne l’amico segno dello Scorpione in grado di mettere il turbo alle iniziative e agli incontri anche quelli più passionali. Vuoi tutto in questo momento perché probabilmente ti sei visto mettere in discussione troppe dinamiche dallo scorso settembre ad ora. Oggi ti consiglio di viverti i sentimenti nella maniera più istintiva, anche perché quando ti freni non sei più te stesso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: oroscopo - giorno
Sabato 19 luglio | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno
20 Luglio | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno
21 Luglio | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno
? Buongiorno con la prima pagina de Il Giornale di Vicenza di oggi, giovedì 9 ottobre 2025 Notizie del giorno e copia digitale su www.ilgiornaledivicenza.it ? Cosa dicono le stelle oggi? Scopri il tuo Oroscopo del giorno https://tinyurl.com/2bc6sfuf - facebook.com Vai su Facebook
L'oroscopo del giorno - venerdì 10 ottobre 2025 - La Luna in Toro, stabilizza le attività pratiche, donandoti dopo giornate piuttosto frenetiche, pi ... Segnala ilgiornale.it
Oroscopo di oggi, venerdì 10 ottobre 2025 - Per quanto riguarda i sentimenti, vi lasciate colpire al cuore da chi, da tempo e senza che voi ve ne accorgeste, stava preparandosi a farvi una corte serrata. Lo riporta alfemminile.com