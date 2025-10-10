L' ordine dei medici all' Anfiteatro per la giornata mondiale della salute mentale

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, l’Ordine provinciale dei Medici- Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, con il presidente Carlo Manzi ha partecipato all’Anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere, all’incontro promosso dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl Caserta. 🔗 Leggi su Casertanews.it

