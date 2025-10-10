L’orco in cameretta un saggio sulla cyber violenza sui minori

Pistoia, 10 ottobre 2025 - Domani pomeriggio alle alle 17 lo Stabilimento termale Tettuccio di Montecatini Terme ospiterà l’incontro con la giornalista e scrittrice Cristina Obber, che presenterà il suo libro “L’orco in cameretta”, un saggio dedicato alla violenza online contro bambini e adolescenti. L’appuntamento rientra nel II ciclo di incontri “A tu per tu con la violenza”, all’interno dell’VIII edizione della rassegna “Acqua in bocca ma non troppo”, e sarà condotto da Simona Peselli, direttrice editoriale della rassegna, e da Ilaria Bonuccelli, giornalista e autrice esperta di violenza di genere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

