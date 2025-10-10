Lookman Inter spunta il clamoroso retroscena | l’Atalanta aveva proposto questo scambio
Inter News 24 Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta che è stato nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Un retroscena di mercato è stato svelato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, riguardante la trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman. Secondo il giornalista, durante i negoziati, l’Atalanta avrebbe avanzato una richiesta sorprendente: “Ma voi, in cambio di Lookman, ce lo date Pio Esposito?”. Questa frase, che potrebbe sembrare quasi una provocazione, evidenzia la valutazione dell’Atalanta nei confronti di Esposito, giovane talento dell’Inter che si sta facendo strada in prima squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com
