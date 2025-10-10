Londra assolto in appello l' attivista anti-Islam che bruciò il Corano

La giustizia britannica ha assolto in appello Hamit Coskun, l’attivista di origine turca noto per le sue posizioni critiche verso l’Islam. L’uomo, 51 anni, era stato condannato lo scorso giugno a una multa di 240 sterline per istigazione all’odio religioso e disturbo della quiete pubblica, dopo aver bruciato una copia del Corano a Londra, nei pressi del consolato turco a Knightsbridge. Durante il gesto aveva esclamato “fanc. l’islam” e “l’islam è una religione terroristica”. L’episodio, risalente a febbraio, aveva attirato l’attenzione dei media e suscitato reazioni contrastanti nell’opinione pubblica e nel dibattito politico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

