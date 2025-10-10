L'omicidio di Nerina Fontana uccisa a calci e pugni dal figlio | chiesto l'ergastolo per l'uomo

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pm ha chiesto il carcere a vita per Ruben Andreoli, il 45enne che, il 15 settembre 2023, aveva massacrato a calci e pugni la madre Nerina Fontana. La difesa ha chiesto una pena meno dura e l'esclusione dell'aggravante del vincolo familiare. La prossima udienza sarà il 22 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

