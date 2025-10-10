L'omicidio di Nerina Fontana uccisa a calci e pugni dal figlio | chiesto l'ergastolo per l'uomo
Il pm ha chiesto il carcere a vita per Ruben Andreoli, il 45enne che, il 15 settembre 2023, aveva massacrato a calci e pugni la madre Nerina Fontana. La difesa ha chiesto una pena meno dura e l'esclusione dell'aggravante del vincolo familiare. La prossima udienza sarà il 22 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: omicidio - nerina
Vista la nuova svolta sul caso GARLASCO, aspettiamo le vostre domande su questo giallo. IL #Quartogrado di questa settimana lo faremo alla nostra pm Carmen Pugliese sul caso dell’omicidio di CHIARA POGGI. - facebook.com Vai su Facebook
Madre uccisa a calci e pugni, chiesto l'ergastolo per Ruben Andreoli - Nella propria discussione davanti alla corte di Assise il pm ha parlato di un omicidio «crudo, orribile, brutale» ... Lo riporta giornaledibrescia.it
Omicidio Nerina Fontana, chiesto l’ergastolo per il figlio Ruben - Il 48enne, il 15 settembre di due anni fa, uccise a mani nude la madre di 72 anni, con la quale condivideva la casa. quibrescia.it scrive