Lombardia protagonista al TTG Rimini 2025 | turismo innovazione e Olimpiadi sul podio internazionale
La Lombardia ha scelto di inaugurare con forza l’edizione 2025 del TTG Travel Experience di Rimini, la principale piattaforma italiana per la promozione del turismo mondiale. Fino al 10 ottobre, tour operator, compagnie aeree, agenzie, enti del turismo e aziende tecnologiche si confrontano sulle nuove traiettorie del settore. Con uno stand di 350 mq e 32 coespositori, la Regione ha portato a Rimini un biglietto da visita che unisce tradizione e innovazione, con scenografie d’impatto, spazi B2B, eventi dedicati e un focus sulle eccellenze del Made in Lombardia. La visione: più turismo, tutto l’anno. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: lombardia - protagonista
Gastronomia ecuadoriana protagonista al Belvedere di Regione Lombardia
MedFest Lombardia approda a Lecco: il “gotico” protagonista
Barbara Mazzali. . La Lombardia protagonista al primo giorno del TTG di Rimini 2025 Una giornata intensa, che ha raccontato la ricchezza e la visione turistica della nostra Regione attraverso incontri, presentazioni e riconoscimenti. Dalla Valle d’Intelvi, b - facebook.com Vai su Facebook
A Lecco la decima tappa del Tour “Lombardia protagonista. Crescere, costruire, innovare. Qui Puoi”, promosso dal Presidente Fontana e dall’Assessore allo Sviluppo economico Guidesi. Al centro della giornata il distretto della biomeccanica. Scopri di più http: - X Vai su X
Lombardia protagonista al TTG Rimini 2025: turismo, innovazione e Olimpiadi sul podio internazionale - Al TTG Travel Experience 2025 Regione Lombardia si presenta con un’offerta rinnovata: aree interne, golf e Milano- Lo riporta panorama.it
Turismo: il Made in Lombardia raccontato al Ttg di Rimini - Il Made in Lombardia viene raccontato al Ttg Travel Experience 2025, la più importante fiera italiana dedicata al turismo internazionale, in programma a Rimini fino al 10 ottobre. Come scrive ansa.it