Lombardia protagonista al TTG Rimini 2025 | turismo innovazione e Olimpiadi sul podio internazionale

La Lombardia ha scelto di inaugurare con forza l’edizione 2025 del TTG Travel Experience di Rimini, la principale piattaforma italiana per la promozione del turismo mondiale. Fino al 10 ottobre, tour operator, compagnie aeree, agenzie, enti del turismo e aziende tecnologiche si confrontano sulle nuove traiettorie del settore. Con uno stand di 350 mq e 32 coespositori, la Regione ha portato a Rimini un biglietto da visita che unisce tradizione e innovazione, con scenografie d’impatto, spazi B2B, eventi dedicati e un focus sulle eccellenze del Made in Lombardia. La visione: più turismo, tutto l’anno. 🔗 Leggi su Panorama.it

