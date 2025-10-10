Lombardia a FdI | è caccia al candidato

Il risiko dei candidati governatore del centrodestra che finalmente s'incastra, fa deflagrare il dibattito nei partiti. Un po' perché tutti hanno la necessità di marcare il territorio per far digerire ai militanti le concessioni fatte agli alleati, ma soprattutto perché ora la partita si sposta sulla Lombardia e su una poltrona di governatore che per Pil e peso politico, diceva l'allora regnante Roberto Formigoni, vale più della maggior parte dei ministeri. Interni ed Esteri esclusi. E così dopo il pieno di governatori fatto da Forza Italia e con una Lega che con il suo giovane vice segretario Alberto Stefani incassa il Veneto, ai Fratelli d'Italia dovrebbe toccare la Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

