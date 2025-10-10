Lollobrigida | Sul ‘meat sounding’ avevamo ragione noi Ora la Ue ci segue
Il Parlamento europeo fa felice il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Ministro, perché esulta? “Il Parlamento europeo ha approvato quello che noi chiediamo da tempo e che in. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: lollobrigida - meat
Il Pd si spacca pure sul burger vegano. Al Parlamento europeo passa la linea Coldiretti-Lollo. Sei eurodeputati dem contro l'emendamento che vieta il "meat sounding". - facebook.com Vai su Facebook
Il Pd si spacca pure sul burger vegano. Al Parlamento europeo passa la linea Coldiretti-Lollo. Sei eurodeputati dem contro l'emendamento che vieta il "meat sounding". - X Vai su X