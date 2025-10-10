L’OktoBeerfest in piazza del Popolo
Si rinnova l’appuntamento con l’ OktoBeerfest l’edizione numero 17 della festa della birra, in programma in Piazza del Popolo a Fermo da ieri, con l’inaugurazione e il rito della spillatura, fino sabato, dalle 18 alla mezzanotte. L’appuntamento, che si rinnova ogni anno con successo, è organizzato dall’assessorato al Commercio con la preziosa ed instancabile collaborazione dell’associazione ’Amici di Ansbach’, presieduta da Francesco Gismondi e dell’Associazione "Amici di Fermo e del Fermano". Un evento che, come ogni anno, conferma e consolida i sempre proficui rapporti di collaborazione e di amicizia con la città tedesca di Ansbach, con cui Fermo è gemellata da 20 anni, città tedesca alla quale dal 2022 è intitolato il belvedere fermano di viale Ciccolungo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
