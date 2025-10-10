Lodi violenta rissa nella notte | quattro feriti mistero sulle cause
Lodi, 10 ottobre 2025 - Momenti di forte tensione nella notte tra giovedì 9 ottobre 2025 e oggi 10 ottobre 2025, in via X Maggio a Lodi, dove, intorno alle 3.43, è scoppiata una violenta rissa. L’episodio, ancora avvolto nel mistero, ha coinvolto almeno sei persone e ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso del 118 Soreu Pianura. Sul posto sono accorse le volanti della Questura di Lodi, insieme a un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello e a due ambulanze della Croce Rossa lodigiana. I sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti, quattro dei quali – con contusioni e traumi lievi – sono stati trasferiti in codice verde negli ospedali di Lodi e Crema, per ulteriori accertamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
