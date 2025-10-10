Lodi la crisi nera del Fanfulla dentro e fuori il campo Guerriero senza identità
Lodi – Non chiedete del Fanfulla in città. C’è chi cambierà discorso, chi fingerà di non aver sentito, chi scoppierà a ridere amaramente, chi a piangere o chi, invece, se la darà a gambe levate pur di non rispondere. Sull’ormai “innominabile“ squadra cittadina aleggia da tempo un’aurea di risentimento, delusione e disillusione collettiva. Sull’origine della crisi bianconera non tutti concordano. Per qualcuno è iniziata con la retrocessione di giugno, che ha riportati i lodigiani dalla serie C al campionato di Eccellenza; per altri con i cambi che avrebbero dovuto (almeno nelle intenzioni) rivoluzionare la “rosa“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: lodi - crisi
OGGI ORE 18 PIAZZALE LODI CORTEO - PER GAZA PER LA FLOTILLA PER ROMPERE OGNI COMPLICITÀ COL SIONISMO! Dopo gli attacchi di stanotte alla nuova Flotilla, continuiamo a mobilitarci in continuità con gli scioperi generali e con la straordinari - facebook.com Vai su Facebook
Lodi, la crisi nera del Fanfulla dentro e fuori il campo. “Guerriero“ senza identità - Sulla squadra lodigiana retrocessa in Eccellenza aleggia da troppo tempo un’aurea di risentimento, delusione e disillusione collettiva aggravata dai risultati. Riporta ilgiorno.it
Il Codogno punisce ancora un Fanfulla ormai in crisi nera: all’“Acerbi” finisce 4-0 per i bassaioli - Il derby giocato al “Giambattista Acerbi” di Codogno fa registrare il netto successo della squadra di Tassi, ai danni del Fanfulla con il punteggio di 4- Da ilcittadino.it