Lodi – Non chiedete del Fanfulla in città. C’è chi cambierà discorso, chi fingerà di non aver sentito, chi scoppierà a ridere amaramente, chi a piangere o chi, invece, se la darà a gambe levate pur di non rispondere. Sull’ormai “innominabile“ squadra cittadina aleggia da tempo un’aurea di risentimento, delusione e disillusione collettiva. Sull’origine della crisi bianconera non tutti concordano. Per qualcuno è iniziata con la retrocessione di giugno, che ha riportati i lodigiani dalla serie C al campionato di Eccellenza; per altri con i cambi che avrebbero dovuto (almeno nelle intenzioni) rivoluzionare la “rosa“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Lodi, la crisi nera del Fanfulla dentro e fuori il campo. "Guerriero" senza identità