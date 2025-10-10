Lodi la crisi nera del Fanfulla dentro e fuori il campo Guerriero senza identità

Ilgiorno.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lodi –  Non chiedete del Fanfulla in città. C’è chi cambierà discorso, chi fingerà di non aver sentito, chi scoppierà a ridere amaramente, chi a piangere o chi, invece, se la darà a gambe levate pur di non rispondere. Sull’ormai “innominabile“ squadra cittadina aleggia da tempo un’aurea di risentimento, delusione e disillusione collettiva. Sull’origine della crisi bianconera non tutti concordano. Per qualcuno è iniziata con la retrocessione di giugno, che ha riportati i lodigiani dalla serie C al campionato di Eccellenza; per altri con i cambi che avrebbero dovuto (almeno nelle intenzioni) rivoluzionare la “rosa“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

lodi la crisi nera del fanfulla dentro e fuori il campo guerriero senza identit224

© Ilgiorno.it - Lodi, la crisi nera del Fanfulla dentro e fuori il campo. “Guerriero” senza identità

In questa notizia si parla di: lodi - crisi

lodi crisi nera fanfullaLodi, la crisi nera del Fanfulla dentro e fuori il campo. “Guerriero“ senza identità - Sulla squadra lodigiana retrocessa in Eccellenza aleggia da troppo tempo un’aurea di risentimento, delusione e disillusione collettiva aggravata dai risultati. Riporta ilgiorno.it

Il Codogno punisce ancora un Fanfulla ormai in crisi nera: all’“Acerbi” finisce 4-0 per i bassaioli - Il derby giocato al “Giambattista Acerbi” di Codogno fa registrare il netto successo della squadra di Tassi, ai danni del Fanfulla con il punteggio di 4- Da ilcittadino.it

Cerca Video su questo argomento: Lodi Crisi Nera Fanfulla