Lockdown deciso dopo la riunione segreta | anche Miozzo ne era all' oscuro

«Mai saputo nulla di questa riunione, ascolterò la sua audizione». Anche l’ex coordinatore del Cts Agostino Miozzo al «Giornale» confuta la ricostruzione sulla genesi del lockdown nazionale del 2020 fatta alla commissione Covid da suo ex collega, lo pneumologo Luca Richeldi, secondo cui la scelta venne presa dopo un incontro informale con il premier Giuseppe Conte. Miozzo conferma infatti solo la riunione informale ad inizio marzo – chiesta da Conte – sul lockdown relativo ad Alzano e Nembro di cui la sua segretaria aveva preso una bozza di appunti che lo stesso Miozzo ha consegnato prontamente ai pm di Bergamo, che lo avevano ingiustamente accusato di epidemia colposa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lockdown deciso dopo la riunione segreta: anche Miozzo ne era all'oscuro

