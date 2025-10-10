Lobuono pronto alla corsa per le Regionali | Dopo vent' anni basta slogan serve concretezza

Baritoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Noi dobbiamo smettere con gli slogan che sono stati proposti ai pugliesi negli ultimi vent'anni e sostituirli con qualcosa di concreto". Luigi Lobuono, candidato presidente del centrodestra alle Regionali del 23 e 24 novembre, ha incontrato questa mattina a Bari i giornalisti, per presentare. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lobuono - pronto

Il centrodestra pronto a chiudere sul candidato governatore: Luigi Lobuono verso la corsa per la Regione

Lobuono pronto alla corsa per le Regionali: "Dopo vent'anni basta slogan, serve concretezza" - Con lui i rappresentanti dei partiti della coalizione e il ministro Lollobrigida: "E' arrivato il momento di fare delle co ... Lo riporta baritoday.it

lobuono pronto corsa regionaliRegionali, l’esordio di Lobuono candidato del centrodestra: «Negli ultimi 20 anni solo slogan. Priorità lavoro e sicurezza» VIDEO - «Dobbiamo dare risposte concrete ai tanti giovani che partono, ma soprattutto garantire sicurezza ai nostri figli: quando attraversano le piazze non devono incontrare spacciatori o stupratori» ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Lobuono Pronto Corsa Regionali