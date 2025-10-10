Un matrimonio da sogno si è trasformato in un incubo ad Alghero, in una struttura sul mare dove si stava celebrando un sontuoso ricevimento con oltre duecento invitati. La festa, allestita nei minimi dettagli, è stata improvvisamente interrotta da un evento a dir poco clamoroso: la sposa ha scoperto il marito appartato in camera con una sua parente stretta. La scena, degna di una commedia nera, ha provocato caos, feriti lievi e l’abbandono progressivo della festa da parte di amici e parenti. La cerimonia, raccontata dal quotidiano La Nuova Sardegna, era iniziata nel migliore dei modi. Location panoramica, piatti della tradizione sarda, musica dal vivo e una coppia apparentemente felice avevano creato l’atmosfera perfetta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Lo sposo sta facendo se*** con lei”. Shock in Italia, scene da film: la sposa reagisce così, davanti a tutti