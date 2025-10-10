‘Lo Sport che vogliamo l’iniziativa della Us Acli presso l’istituto De La Salle

Tempo di lettura: 2 minuti Rilevante coinvolgimento collettivo e notevole successo di pubblico per l’evento speciale “Lo Sport che vogliamo”, svoltosi nell’ambito dell’ VIII Giornata Nazionale tematica, organizzata dalla Us Acli presso l’ Istituto Paritario De La Salle di Benevento. La manifestazione è iniziata con la sfilata dei partecipanti, accompagnati dalla bandiera della pace e dalla fiaccola olimpica. A seguire, l’accensione del tripode, l’inno nazionale, la lettura della preghiera dello sportivo e i saluti delle autorità. Gli entusiasti e bravissimi “sportivi in erba” si sono poi cimentati in diverse discipline, tra cui pallamano, krav maga, basket, pallavolo e giochi ludico-motori pensati per i più piccoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

