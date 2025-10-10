Lo smartphone? Al massimo due ore al giorno | la città giapponese che prova a educare i suoi abitanti
Lo smartphone? Al massimo due ore al giorno. È la direttiva di Toyoake, cittadina giapponese, nata con l’obiettivo di avere un rapporto più sano con la tecnologia, ha detto il sindaco Masafumi Kouki all’agenzia di stampa Afp. Anche se, ha precisato, la polizia non interverrà certo per arrestare chi lo rifiuterà. «Anche sui treni, tutti fissano i loro telefoni, nessuno parla più», ha spiegato Kouki. Aggiungendo: «Volevo creare un’opportunità per i nostri residenti di riflettere sulla questione». L’ordinanza locale. Il consiglio comunale ha approvato l’ordinanza locale con 12 voti favorevoli e 7 contrari. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: smartphone - massimo
“Non normalizzare, accendere il desiderio”: la lectio di Massimo Recalcati chiama i docenti a un’autorevolezza viva, tra regole chiare, limite come opportunità e didattica che tiene lontani gli smartphone
Nuovo dispositivo? Goditelo al massimo! Che sia lo smartphone, il PC o la TV di ultima generazione grazie al nostro Servizio Protection il tuo dispositivo è protetto da malfunzionamento, danno o furto. Scopri di più in negozio e online https://shorturl.at/ClE - facebook.com Vai su Facebook
Puoi usare lo smartphone solo 2 ore al giorno: la nuova legge ufficiale da oggi - I cittadini qui devono chiederselo perchè ora c'è la legge ... videogiochi.com scrive
«Lo smartphone? Al massimo due ore al giorno»: la città giapponese che prova a “educare” i suoi abitanti - È la direttiva di Toyoake, cittadina giapponese, nata con l’obiettivo di avere un rapporto più sano con la tecnologia, ha detto il sindaco Masafumi Kouki a ... Da open.online