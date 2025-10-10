Lo smartphone? Al massimo due ore al giorno | la città giapponese che prova a educare i suoi abitanti

Lo smartphone? Al massimo due ore al giorno. È la direttiva di Toyoake, cittadina giapponese, nata con l’obiettivo di avere un rapporto più sano con la tecnologia, ha detto il sindaco Masafumi Kouki all’agenzia di stampa Afp. Anche se, ha precisato, la polizia non interverrà certo per arrestare chi lo rifiuterà. «Anche sui treni, tutti fissano i loro telefoni, nessuno parla più», ha spiegato Kouki. Aggiungendo: «Volevo creare un’opportunità per i nostri residenti di riflettere sulla questione». L’ordinanza locale. Il consiglio comunale ha approvato l’ordinanza locale con 12 voti favorevoli e 7 contrari. 🔗 Leggi su Open.online

