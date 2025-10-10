Lo scuolabus si ribalta in curva 7 persone coinvolte | 5 sono bambini
Un autobus carico di studenti si è ribaltato nel pomeriggio di giovedì a Castiglione delle Stiviere. L'incidente è avvenuto poco dopo le 14 in Via Valle Scura, nella frazione di Grole: come riferito dai carabinieri, intervenuti per i rilievi, lo scuolabus si sarebbe spostato troppo sul lato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Ha estratto tutti e 21 i bambini dallo scuolabus ribaltato, a Treppo Grande, uno alla volta. Lo ha fatto raccontando loro una fiaba. Il lieto fine più bello. Tutti i dettagli qui: http://bit.ly/46w3cdY - facebook.com Vai su Facebook
Incidente stradale a Udine, scuolabus si ribalta con 30 bambini a bordo - Sfiorata la tragedia in mattinata a Treppo Grande, in provincia di Udine: uno scuolabus si è ribaltato dopo lo scontro con un'automobile. Come scrive rainews.it