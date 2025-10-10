Lo scuolabus si ribalta in curva 7 persone coinvolte | 5 sono bambini

Un autobus carico di studenti si è ribaltato nel pomeriggio di giovedì a Castiglione delle Stiviere. L'incidente è avvenuto poco dopo le 14 in Via Valle Scura, nella frazione di Grole: come riferito dai carabinieri, intervenuti per i rilievi, lo scuolabus si sarebbe spostato troppo sul lato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it