Lo hanno arrestato L’attore è nei guai | il video choc in diretta poi l’intervento della polizia

Per anni il suo nome è circolato a Hollywood più per le sue relazioni sentimentali che per i ruoli interpretati. L’attore, oggi 34enne, aveva collezionato piccole parti in decine di serie televisive, da Ugly Betty a Parenthood, da Law & Order a iCarly e SweetVicious, fino alla partecipazione cinematografica in High School Musical 3: Senior Year. Tuttavia, la sua carriera non ha mai preso il volo. Dopo la conclusione della sua esperienza nella storica soap Febbre d’Amore, nel 2016, la sua presenza sugli schermi si era diradata sempre di più, segnando una brusca battuta d’arresto per quello che molti, in passato, avevano considerato un giovane talento promettente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it