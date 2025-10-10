ll Premio Nobel per la Pace 2025 è di María Corina Machado

Maria Corina Machado, figura di riferimento dell’opposizione al regime di Nicolás Maduro, ha vinto il Premio Nobel per la Pace 2025. L’attivista venezuelana è stata premiata per il suo ruolo nella difesa dei diritti civili e nella promozione di una transizione democratica pacifica in Venezuela. La sua vittoria rappresenta un riconoscimento internazionale alla mobilitazione non violenta dei cittadini contro la repressione politica. Machado diventa così una delle voci simbolo della resistenza democratica in America Latina, attirando l’attenzione della comunità internazionale sulla crisi venezuelana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

