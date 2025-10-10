CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Gran prima al centro di Jasmine. 0-15 Doppio fallo Paolini. Speriamo che la lunga pausa non abbia distratto l’azzurra. 13:44 Rientra in campo la polacca, si riparte. 13:42 Iga Swiatek è ancora all’interno degli spogliatoi. Pausa che si dilunga. SECONDO SET 6-1 PRIMO SET PAOLINI! Non passa, non passa il dritto in uscita dal servizio della polacca. Termina un favoloso e velocissimo primo parziale. 15-40 DUE SET POINT PAOLINI! Risposta di rovescio fulminea vincente dell’azzurra! 15-30 In corridoio il dritto lungolinea di Swiatek. 15-15 Super risposta di dritto vincente di Jasmine. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Swiatek 6-1, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: l’azzurra domina il primo set