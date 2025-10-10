LIVE Paolini-Swiatek 6-1 6-2 WTA Wuhan 2025 in DIRETTA | l’azzurra incanta vola in semifinale ed allunga su Rybakina
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:19 La toscana infrange un altro tabù superando Swiatek dopo 7 sconfitte consecutive. Vittoria dal peso specifico doppio per Jasmine, che ora è ottava nella Race con 218 punti di margine sulla kazaka Rybakina. JASMINE PAOLINI b. IGA SWIATEK 6-1 6-2! Finisce qui, con il dritto della polacca che vola via. Match mostruoso dell’italiana, che domani in semifinale sfiderà l’americana Coco Gauff. 15-40 DUE MATCH POINT PAOLINI! CHE PUNTOOOO! Dritto in cross vincente da lontanissimo dell’azzurra. 15-30 In qualche modo Swiatek si salva con la volèe in allungo di rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it
