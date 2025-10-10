LIVE Paolini-Swiatek 4-1 WTA Wuhan 2025 in DIRETTA | avvio da sogno dell’azzurra
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Servizio e dritto a segno per la toscana. 0-15 Jasmine strappa il movimento del dritto. 1-4 Game Swiatek. Con lo smash la numero 2 WTA si sblocca. 40-0 E’ lunga la risposta di dritto di Jasmine. 30-0 ACE della polacca. 15-0 Servizio e dritto Swiatek. 4-0 Game Paolini. Non passa il rovescio della tennista di Varsavia, che torna rapidamente al servizio. 40-0 Lunga anche questa risposta di Swiatek. 30-0 Scappa via la risposta di dritto della polacca. 15-0 Prima vincente dell’italiana. 3-0 DOPPIO BREAK PAOLINI! Decolla il dritto in uscita dal servizio di Swiatek. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: paolini - swiatek
Cincinnati Open: Paolini da applausi, superata dalla Swiatek in due set combattutissimi
E' una Paolini da applausi, ma la Swiatek è troppo forte e si prende Cincinnati
Jasmine Paolini si arrende con onore a Iga Swiatek nella finale a Cincinnati: titolo alla polacca in due set lottati
Paolini-Swiatek al Wta Wuhan, il risultato in diretta live della partita #SkySport #SkyTennis - X Vai su X
TAUSON SI RITIRA, PAOLINI AI QUARTI Purtroppo la danese è costretta ad alzare bandiera bianca dopo aver chiamato un MTO nel secondo set. Adesso Jasmine aspetta la vincente tra Bencic e Swiatek. - facebook.com Vai su Facebook
Diretta Live Paolini-Swiatek quarti di finale Wuhan: Jas per la storia vuole un posto in semifinale - Diretta Live del match tra Paolini e Swiatek nel WTA 1000 di Wuhan, match valevole per i quarti di finale del torneo ... sport.virgilio.it scrive
Paolini-Swiatek, diretta Wuhan: i quarti di finale in tempo reale - La numero 1 d'Italia contende alla numero 2 al mondo l'accesso al penultimo atto del Wta 1000 cinese ... Da tuttosport.com