LIVE Paolini-Swiatek 3-0 WTA Wuhan 2025 in DIRETTA | avvio da sogno dell’azzurra
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 ACE della polacca. 15-0 Servizio e dritto Swiatek. 4-0 Game Paolini. Non passa il rovescio della tennista di Varsavia, che torna rapidamente al servizio. 40-0 Lunga anche questa risposta di Swiatek. 30-0 Scappa via la risposta di dritto della polacca. 15-0 Prima vincente dell’italiana. 3-0 DOPPIO BREAK PAOLINI! Decolla il dritto in uscita dal servizio di Swiatek. Avvio da sogno! 15-40 Due palle del doppio break Paolini. BOOM! Risposta vincente con il dritto dell’azzurra. 15-30 Risposta aggressiva, dritto in avanzamento e stop volley a bersaglio per la toscana. 🔗 Leggi su Oasport.it
