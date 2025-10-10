LIVE Italia-Svezia Qualificazioni Europei calcio U21 in DIRETTA | manca poco al fischio d’inizio c’è Camarda

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.59 L’Italia e la Svezia non si affrontano a livello di U21, dall’ormai lontano 2022, quando gli azzurrini pareggiarono con i gialloblu per 1-1. 17.56 Bentornati amici, manca poco all’inizio del match. 17.10 Un saluto a tutti gli amici di OA Sport! Avviciniamoci all’inizio del match con le formazioni ufficiali! ITALIA (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mané, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. Allenatore: Baldini SVEZIA (4-3-3): Bishesari; Vinlof, Zatterstrom, Makolli, Antwi; Boudri, Thorell, Bjorklund; Sonko, Swedberg, Nje. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svezia, Qualificazioni Europei calcio U21 in DIRETTA: manca poco al fischio d’inizio, c’è Camarda

