LIVE Italia-Svezia Qualificazioni Europei calcio U21 in DIRETTA | le formazioni ufficiali Baldini ha scelto Camarda
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.10 Un saluto a tutti gli amici di OA Sport! Avviciniamoci all’inizio del match con le formazioni ufficiali! ITALIA (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mané, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. Allenatore: Baldini SVEZIA (4-3-3): Bishesari; Vinlof, Zatterstrom, Makolli, Antwi; Boudri, Thorell, Bjorklund; Sonko, Swedberg, Nje. Allenatore: Backstrom Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Italia e Svezia per le Qualificazioni ai prossimi Europei Under 21, con gli azzurrini di Silvio Baldini che cercano la terza, importantissima, vittoria di fila su altrettante giocate contro la nazionale gialloblù, contro cui partiamo favoriti. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: italia - svezia
