LIVE Italia-Svezia 4-0 Qualificazioni Europei calcio U21 in DIRETTA | Berti chiude i conti poker degli azzurrini!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.14 Finisce qui questa cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE, con l’Italia che ha dominato in casa contro la Svezia e che ha raggiunto la Polonia in cima alla classifica del girone di qualificazione per i prossimi Europei U21, con i biancorossi che restano avanti per la differenza reti. Grazie mille per averci seguito, alla prossima! 20.12 Il migliore in campo, anche se è difficile dire solo un nome, potrebbe essere Pisilli, che oggi è stato davvero onnipresente in tutte le zone del campo dal centrocampo a salire. Ottime prove anche di Palestra, Cherubini, Camarda e Ndour, con Fini che dalla panchina è riuscito a creare comunque il panico nella difesa svedese, sicuramente da rivedere. 🔗 Leggi su Oasport.it
