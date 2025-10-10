CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.14 Finisce qui questa cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE, con l’Italia che ha dominato in casa contro la Svezia e che ha raggiunto la Polonia in cima alla classifica del girone di qualificazione per i prossimi Europei U21, con i biancorossi che restano avanti per la differenza reti. Grazie mille per averci seguito, alla prossima! 20.12 Il migliore in campo, anche se è difficile dire solo un nome, potrebbe essere Pisilli, che oggi è stato davvero onnipresente in tutte le zone del campo dal centrocampo a salire. Ottime prove anche di Palestra, Cherubini, Camarda e Ndour, con Fini che dalla panchina è riuscito a creare comunque il panico nella difesa svedese, sicuramente da rivedere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 4-0, Qualificazioni Europei calcio U21 in DIRETTA: Berti chiude i conti, poker degli azzurrini!