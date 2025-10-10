CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 85? Ultimo cambio anche per la Svezia: esce Boudri ed entra Tolf! 83? Ndour e Koleosho escono per Dagasso e Fini: sono questi gli ultimi due cambi di Baldini! 81? Giallo per Boudri e per Berti, il primo per un fallo mentre il secondo prende l’ammonizione per proteste. 80? Pafundi prova a calciare ma viene murato. 78? Ekhator recupera palla, parte in campo aperto, brucia in velocità l’avversario ma calcia male con il sinistro e il pallone termina largo sul fondo. 75? Situazione confusionaria al limite dell’area della Svezia, con Ekhator che prova a calciare ma il tiro gli esce strozzato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 3-0, Qualificazioni Europei calcio U21 in DIRETTA: resiste il triplo vantaggio degli azzurrini!