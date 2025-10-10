LIVE Italia-Svezia 3-0 Qualificazioni Europei calcio U21 in DIRETTA | resiste il triplo vantaggio degli azzurrini!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 85? Ultimo cambio anche per la Svezia: esce Boudri ed entra Tolf! 83? Ndour e Koleosho escono per Dagasso e Fini: sono questi gli ultimi due cambi di Baldini! 81? Giallo per Boudri e per Berti, il primo per un fallo mentre il secondo prende l’ammonizione per proteste. 80? Pafundi prova a calciare ma viene murato. 78? Ekhator recupera palla, parte in campo aperto, brucia in velocità l’avversario ma calcia male con il sinistro e il pallone termina largo sul fondo. 75? Situazione confusionaria al limite dell’area della Svezia, con Ekhator che prova a calciare ma il tiro gli esce strozzato. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: italia - svezia
Calcio femminile, l’Inghilterra rimonta da 0-2 e si salva ai rigori contro la Svezia. In semifinale sfiderà l’Italia
Europeo femminile, la semifinale sarà Italia-Inghilterra: eliminata la Svezia ai rigori
Dalla Svezia una lezione per l’Italia: nessun effetto duraturo da interventi brevi contro le fake news, solo strategie scolastiche strutturali e trasversali possono formare cittadini digitali consapevoli
#Italia-Svezia U21 diretta: segui la partita di qualificazione agli #Europei LIVE - X Vai su X
Italia-Svezia: orario, diretta e dove in tv e streaming le qualificazioni a Euro U21 in tempo reale - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA Qualificazioni Euro Under 21, Italia-Svezia: segui la cronaca LIVE - L'Italia Under 21 di Baldini affronta la Svezia nelle qualificazioni agli Europei. Scrive calciomercato.it
Diretta/ Italia Svezia Under 21 (risultato 3-0) streaming video Rai: Pisilli ne fa due!(oggi 10 ottobre 2025) - Tutte le informazioni sulla diretta Italia Svezia, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, possibile esito finale ... Segnala ilsussidiario.net