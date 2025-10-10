LIVE Italia-Svezia 3-0 Qualificazioni Europei calcio U21 in DIRETTA | la seconda rete di Pisilli chiude un primo tempo dominato dagli azzurri!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45? + 3? FINISCE IL PRIMO TEMPO!! CHE ITALIA! 45? +2? PISILLIIIIIIII! LA DOPPIETTA DI PISILLIIII! Il centrocampista della Roma trova la rete del 3-0 e la doppietta personale dopo l’ottimo pallone messo in mezzo da Palestra: il numero 21 dell’Italia, liberissimo, alza il piattone che si schianta sulla traversa ma che entra in porta! 3-0!!! 45? +1? Concessi tre minuti di recupero, se ne è già andato via il primo! 45? ANCORA CAMARDA!! Il classe 2008 riceve palla da Koleosho in area di rigore, finta il tiro e calcia con il destro mirando al secondo palo: la palla esce di pochissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 3-0, Qualificazioni Europei calcio U21 in DIRETTA: la seconda rete di Pisilli chiude un primo tempo dominato dagli azzurri!

