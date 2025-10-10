LIVE Italia-Svezia 3-0 Qualificazioni Europei calcio U21 in DIRETTA | inizia il secondo tempo dopo che l’Italia ha comandato il primo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.20 Le squadre sono in campo, sta iniziando il secondo tempo. 19.18 Prima dell’inizio del secondo tempo, riviviamo il primo con gli scatti pubblicati nei profili dell’Italia! #ItaliaSvezia #Under21 #Azzurrini #VivoAzzurro pic.twitter.comDATctnAMet — Nazionale Italiana (@Azzurri) October 10, 2025 19.11 Intanto, è finito il match tra Armenia e Macedonia del Nord con quest’ultima che ha rimontato l’avversaria, vincendo 2-1. La Polonia, al momento prima nel girone per la differenza reti davanti l’Italia, sta vincendo nel secondo tempo contro il Montenegro per 2-0! 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 3-0, Qualificazioni Europei calcio U21 in DIRETTA: inizia il secondo tempo dopo che l’Italia ha comandato il primo!

