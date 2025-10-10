LIVE Italia-Svezia 2-0 Qualificazioni Europei calcio U21 in DIRETTA | Camarda raddoppia dal dischetto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40? CAMARDAAAA!! IL PRIMO GOL CON L’ITALIA UNDER21!! Conquista il rigore e si prende la responsabilità di trasformarlo nel gol del raddoppio, con uno scavetto delicatissimo che dimostra tutta la personalità della stella del futuro! 2-0!! 39? CALCIO DI RIGORE!! Camarda affronta Makolli in area di rigore spalle alla porta e subisce il fallo dallo svedese: ingenuità dello svedese. 36? Bjorklund ci prova da calcio di punizione: il tiro è centrale ma Palmisani non si fida della presa e manda il pallone in calcio d’angolo. 35? ANCORA PISILLI! Il romanista è l’uomo ovunque dell’Italia!! Riceve palla da Cherubini al limite dell’area e calcia: tentativo troppo centrale, facile per il portiere svedese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 2-0, Qualificazioni Europei calcio U21 in DIRETTA: Camarda raddoppia dal dischetto!

