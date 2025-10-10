LIVE Italia-Svezia 1-0 Qualificazioni Europei calcio U21 in DIRETTA | azzurrini in vantaggio grazie al destro di Pisilli!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13? L’Italia non si ferma e continua ad essere aggressiva senza palla e intensa con. Baldini può essere contento dei suoi ragazzi. 11? HA SEGNATO L’ITALIAAAAAA!!! HA SEGNATO PISILLIIIIIIIII!! Il centrocampista della Roma recupera palla negli 20 metri di campo svedese, alza la testa ed incrocia il suo destro che prima sbatte sul palo e poi si insacca alle spalle di Bishesari! Vantaggio meritatissimo dell’Italia: 1-0!! 8? ANROA NDOUR! Il centrocampista della Fiorentina si trova con la possibilità di calciare dopo un rimpallo in area di rigore, ma viene murato un’altra volta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 1-0, Qualificazioni Europei calcio U21 in DIRETTA: azzurrini in vantaggio grazie al destro di Pisilli!

In questa notizia si parla di: italia - svezia

Calcio femminile, l’Inghilterra rimonta da 0-2 e si salva ai rigori contro la Svezia. In semifinale sfiderà l’Italia

Europeo femminile, la semifinale sarà Italia-Inghilterra: eliminata la Svezia ai rigori

Dalla Svezia una lezione per l’Italia: nessun effetto duraturo da interventi brevi contro le fake news, solo strategie scolastiche strutturali e trasversali possono formare cittadini digitali consapevoli

Italia-Svezia, le formazioni ufficiali e il il risultato in diretta LIVE #SkySport - X Vai su X

Italia-Svezia: orario, diretta e dove in tv e streaming le qualificazioni a Euro U21 in tempo reale - facebook.com Vai su Facebook

DIRETTA Qualificazioni Euro Under 21, Italia-Svezia: segui la cronaca LIVE - L'Italia Under 21 di Baldini affronta la Svezia nelle qualificazioni agli Europei. Lo riporta calciomercato.it

Italia-Svezia: orario, diretta e dove in tv e streaming le qualificazioni a Euro U21 in tempo reale - Gli Azzurrini, reduci dai successi su Montenegro e Macedonia, tornano in campo per l'incontro valido per la terza giornata del Girone E ... Riporta tuttosport.com