LIVE Italia-Svezia 0-0 Qualificazioni Europei calcio U21 in DIRETTA | inizia il match degli azzurrini!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL PRIMO TEMPO! 18.16 É tutto pronto! Sta per iniziare il match! 18.13 A Cesena tutto il pubblico canta l’Inno di Mameli. 18.10 Mancano pochi minuti all’inizio del match, le squadre sono in campo. 18.08 A proposito di Polonia, i biancorossi hanno segnato il gol del vantaggio contro il Montenegro grazie a Antoni Kozubal. 18.05 Mentre attendiamo l’inizio del match degli azzurrini, vi informiamo che la Macedonia del Nord è sotto 1-0 contro l’Armenia all’inizio del secondo tempo, con Polonia e Montenegro che hanno appena iniziato la loro partita. Questi sono tutti risultati da tenere d’occhio visto che sono nazionali facente parte del girone dell’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it
