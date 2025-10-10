LIVE | 9ª giornata Arezzo-Gubbio 1-0 Primo gol di Cianci in amaranto annullata una rete a Tavernelli
Al “Città di Arezzo” si torna in campo per la nona giornata di campionato. L'Arezzo, capolista con 21 punti assieme al Ravenna e tallonato dall'Ascoli a quota 20, ospita il Gubbio di mister Di Carlo, sesto in classifica con 13 punti.IL PREPARTITAL'Arezzo ospita il Gubbio per la 10ª volta nella. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: giornata - arezzo
Giornata di incendi, fiamme in località Pietraia, poi il Drago del reparto volo di Arezzo in soccorso a Siena
22 agosto: giornata di digiuno e preghiera per la pace. La diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro accoglie l’invito di papa Leone XIV
La 1ª giornata. Il Forlì debutta ad Arezzo
Vedere è il primo passo per vivere bene. In occasione della Giornata mondiale della vista, CENTRO*Arezzo ti invita a fermarti un attimo… e guardare davvero. La vista è un dono prezioso: proteggila con controlli regolari e piccole attenzioni quotidiane. ? Pre - facebook.com Vai su Facebook
Attiva da oggi la prevendita per la di Campionato Serie C Sky Wifi -, in programma allo Stadio Comunale “Città di Arezzo” venerdì , con inizio alle ore 20:30. Per info https://shorturl.at/9G719 - X Vai su X
LIVE | 9ª giornata, Arezzo-Gubbio 0-0 - L'Arezzo, capolista con 21 punti assieme al Ravenna e tallonato dall'Ascoli a quota 20, ospita il Gubbio di mister Di Carlo, ... Secondo arezzonotizie.it
LIVE | 8ª giornata, Rimini-Arezzo 0-0 - Negli ultimi 10 campionati disputati dall'Arezzo, il bilancio alla 8ª giornata è di 2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Riporta arezzonotizie.it