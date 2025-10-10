LIVE | 9ª giornata Arezzo-Gubbio 1-0 all' intervallo Primo gol di Cianci in amaranto

10 ott 2025

Al “Città di Arezzo” si torna in campo per la nona giornata di campionato. L'Arezzo, capolista con 21 punti assieme al Ravenna e tallonato dall'Ascoli a quota 20, ospita il Gubbio di mister Di Carlo, sesto in classifica con 13 punti.IL PREPARTITAL'Arezzo ospita il Gubbio per la 10ª volta nella. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

