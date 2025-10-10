Lite violenta in famiglia 18enne accoltella il padre

Bolognatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Violenza tra le mura domestiche a Borgo Panigale. Un diciottenne italiano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di lesioni personali aggravate dall'uso delle armi. I fatti nella serata di ieri, 9 ottobre, quando una chiamata al 112 ha fatto scattare. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lite - violenta

Lite violenta nel centro di Sora: bottiglie rotte usate come armi, due feriti

Lite violenta nel centro di Sora: bottiglie rotte usate come armi, due feriti

Violenta lite in strada: Valentin ucciso a bottigliate dal cognato

lite violenta famiglia 18enneFuria improvvisa: accoltella il padre dopo una lite in casa, arrestato 18enne - L’uomo è stato colpito più volte in varie parti del corpo, è ricoverato al Maggiore in prognosi ri ... Scrive msn.com

lite violenta famiglia 18enneLite in famiglia e violenza contro la convivente: ammonito un liberiano di 36 anni - Divisione Anticrimine ha adottato il 71esimo ammonimento dell’anno nei confronti di uno cittadino liberiano di 36 anni, ritenuto responsabile dell’ennesimo episodio di violenza ... Secondo gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Lite Violenta Famiglia 18enne