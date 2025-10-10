Lite nel cuore della notte interviene la Polizia | uomo arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex

Ravennatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la scorsa notte, la Polizia di Stato di Ravenna ha proceduto all’arresto di un uomo per la violazione del divieto di avvicinamento nei confronti della ex compagna. L’uomo, un cittadino marocchino, regolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per reati contro il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

