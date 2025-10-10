L’Italia si prepara L’annuncio ufficiale del ministro Crosetto

Caffeinamagazine.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È un passo che segna un cambio di passo concreto, dopo mesi di trattative e sospensioni. Un contingente di carabinieri italiani è pronto a partire per Rafah, città simbolo al confine tra la Striscia di Gaza e l’Egitto. La loro missione non sarà di combattimento, ma di vigilanza e cooperazione: rientra infatti nell’ambito della missione europea Eubam Rafah, la cui riattivazione rappresenta una delle prime conseguenze tangibili dell’accordo di pace siglato tra Israele e Hamas. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha confermato il via libera alla partecipazione italiana dopo un confronto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e con il ministro degli Esteri Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: italia - prepara

Gran premio d’Italia di Formula 1, Monza si prepara all’assalto: parcheggi e bus navette per la carica dei 335mila tifosi

L’Italia si prepara a una delle stagioni più affollate di sempre sulle sue autostrade: saranno circa 38 milioni i viaggiatori previsti nei weekend di punta. I consigli degli esperti per partire con intelligenza e arrivare senza stress

Ddl subacquea, così l’Italia prepara la governance. Il commento di Caffio

Cerca Video su questo argomento: L8217italia Prepara L8217annuncio Ufficiale