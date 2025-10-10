L’Italia si prepara L’annuncio ufficiale del ministro Crosetto

È un passo che segna un cambio di passo concreto, dopo mesi di trattative e sospensioni. Un contingente di carabinieri italiani è pronto a partire per Rafah, città simbolo al confine tra la Striscia di Gaza e l’Egitto. La loro missione non sarà di combattimento, ma di vigilanza e cooperazione: rientra infatti nell’ambito della missione europea Eubam Rafah, la cui riattivazione rappresenta una delle prime conseguenze tangibili dell’accordo di pace siglato tra Israele e Hamas. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha confermato il via libera alla partecipazione italiana dopo un confronto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e con il ministro degli Esteri Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it