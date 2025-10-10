L' Italia si prepara all' importante match in Estonia Gattuso vara il 4-4-2?
Ultimo giorno di allenamento stamani per gli azzurri a Coverciano, poi la partenza per Tallinn dove domani sera affronteranno l’ Estonia nel primo dei due impegni di qualificazioni mondiali (martedì prossimo la sfida a Udine contro Israele). Buona parte della formazione sembra decisa, compreso il modulo 4-4-2 anche se nel corso della rifinitura il ct Rino Gattuso ha mischiato le carte e testato. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: italia - prepara
Gran premio d’Italia di Formula 1, Monza si prepara all’assalto: parcheggi e bus navette per la carica dei 335mila tifosi
L’Italia si prepara a una delle stagioni più affollate di sempre sulle sue autostrade: saranno circa 38 milioni i viaggiatori previsti nei weekend di punta. I consigli degli esperti per partire con intelligenza e arrivare senza stress
Ddl subacquea, così l’Italia prepara la governance. Il commento di Caffio
Il rocker emiliano fa sold out al Padiglione Italia di Osaka, mentre si prepara ai concerti per i 30 anni di "Certe notti" - facebook.com Vai su Facebook
L’Italia si prepara ad affrontare una tornata decisiva di elezioni regionali, che coinvolgono milioni di elettori e ben sette regioni. A questa sfida elettorale #SkyTg24 risponde preparando una copertura editoriale speciale. Il primo appuntamento è stato quello di - X Vai su X
L'Italia si prepara all'importante match in Estonia. Gattuso vara il 4-4-2? - Ultimo giorno di allenamento stamani per gli azzurri a Coverciano, poi la partenza per Tallinn dove domani sera affronteranno l’ Estonia nel primo dei due ... Scrive msn.com
Italia-Estonia e Italia-Israele: quando si giocano le partite decisive - Azzurri attesi da Estonia e Israele in un doppio impegno decisivo per la qualificazione al prossimo campionato del mondo ... Secondo msn.com