L' Italia resiste alla guerra dei dazi export semestre +2,1% | i dati del Forum del commercio internazionale

10 ott 2025

L’Italia si conferma tra le economie più resilienti d’Europa nonostante la nuova ondata di dazi e barriere commerciali. Nel primo semestre 2025 l’export ha toccato 322,6 miliardi di euro, in crescita del 2,1%, mentre Francia e Germania hanno registrato un calo dello 0,9%. È quanto emerge dal Forum del commercio internazionale 2025, organizzato da ARcom Formazione con il patrocinio di Commissione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

