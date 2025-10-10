L' Italia resiste alla guerra dei dazi export semestre +2,1% | i dati del Forum del commercio internazionale

L’Italia si conferma tra le economie più resilienti d’Europa nonostante la nuova ondata di dazi e barriere commerciali. Nel primo semestre 2025 l’export ha toccato 322,6 miliardi di euro, in crescita del 2,1%, mentre Francia e Germania hanno registrato un calo dello 0,9%. È quanto emerge dal Forum del commercio internazionale 2025, organizzato da ARcom Formazione con il patrocinio di Commissione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "L'Italia resiste alla guerra dei dazi, export semestre +2,1%": i dati del Forum del commercio internazionale

In questa notizia si parla di: italia - resiste

Scuola più piccola d’Italia, grande battaglia di montagna: come un’aula con due alunni può salvare un paese dall’esodo, tra diritti, trasporti impossibili e identità che resiste oltre la neve

Pontida 2025, l'Italia di Manzoni che soffre, resiste e si affida alla provvidenza, e la lega di Vannacci, voce del nuovo patriottismo

Fano resta fedele al centrodestra. Fd’I cresce ancora, la Lega resiste ma ora insegue Forza Italia

? Vino italiano resiste al calo dei consumi americani | Il vino italiano mantiene quota tra gli americani, tra consumi in flessione e opportunità di export e business internazionale. | ARTICOLO QUI - facebook.com Vai su Facebook

Anche Damiano Carrara non resiste al dolce più amato d'Italia. Ecco la versione speciale del pasticciere e giudice televisivo, con una mousse leggerissima - X Vai su X

"L'Italia resiste alla guerra dei dazi, export semestre +2,1%": i dati del Forum del commercio internazionale - L’Italia si conferma tra le economie più resilienti d’Europa nonostante la nuova ondata di dazi e barriere commerciali. gazzettadelsud.it scrive

Dazi, blocchi e nuove rotte: l’Italia resiste nella guerra commerciale globale - Nonostante la pressione tariffaria, l’Italia tiene il passo: nel primo semestre 2025 l’export ha toccato 322,6 miliardi di euro (+2,1%), mentre Francia e Germania hanno registrato una flessione dello ... Scrive affaritaliani.it