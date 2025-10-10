L’Italia prenda spunto dal Vaticano | basta concessioni dirette senza gara e senza efficienza

Anche il Vaticano dunque si è accorto che l’affidamento in house sottintende gravi pericoli per la gestione, in questo caso finanziaria (ma non solo), dei beni della Chiesa. Non è così invece per il governo, le Regioni e molti Comuni italiani. In una lettera apostolica in forma di “motu proprio” sulle attività di investimento finanziario della Santa Sede, Leone XIV toglie allo Ior gli investimenti finanziari in esclusiva. Inoltre sottolinea che “la corresponsabilità nella communio è uno dei principi per il servizio della Curia Romana, come stabilito nella Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, del 19 marzo 2022, voluta da Papa Francesco”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

