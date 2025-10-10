L’Italia prenda spunto dal Vaticano | basta concessioni dirette senza gara e senza efficienza
Anche il Vaticano dunque si è accorto che l’affidamento in house sottintende gravi pericoli per la gestione, in questo caso finanziaria (ma non solo), dei beni della Chiesa. Non è così invece per il governo, le Regioni e molti Comuni italiani. In una lettera apostolica in forma di “motu proprio” sulle attività di investimento finanziario della Santa Sede, Leone XIV toglie allo Ior gli investimenti finanziari in esclusiva. Inoltre sottolinea che “la corresponsabilità nella communio è uno dei principi per il servizio della Curia Romana, come stabilito nella Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, del 19 marzo 2022, voluta da Papa Francesco”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Pjanic: "Juve, ti serve Tonali. Yildiz prenda più responsabilità. Io di nuovo in Italia? Perché no"
“Donzelli, se la prenda con ChatGPT”: siparietto tecnologico a L’Aria che Tira tra Parenzo e il deputato di Fratelli d’Italia
I dirigenti Fdi: "Il sindaco prenda posizione dopo il passaggio di Zannini in Forza Italia"
Lunedì 22 settembre Camelozampa aderisce allo sciopero per Gaza, perché il governo italiano rompa il silenzio che a oggi ha legittimato l'uccisione di più di 20.000 bambini palestinesi. Chiediamo che l'Italia prenda posizione contro questo genocidio.
Processo a Salis in Italia, Roma prende tempo. Anche FdI attacca sul sì all'immunità