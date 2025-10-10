L' Italia pensa a Soulé ma non sforna più fantasisti | basta con l' ossessione per la tattica

Il talento giallorosso farebbe comodo agli azzurri e non sarebbe un'eccezione dopo i vari Camoranesi e Retegui. A livello giovanile, però, dovremmo smetterla di pensare solo alle diagonali e ad alzare le dighe in mezzo al campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Italia pensa a Soulé, ma non sforna più fantasisti: basta con l'ossessione per la tattica

